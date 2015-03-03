  1. Главная
На Сестрорецком путепроводе в Курортном районе обновили 3,5 тыс. "квадратов" асфальта
Сегодня, 11:10
Кроме того, заменено 44,2 метра деформационных швов, обновлена гидроизоляция.

В Курортном районе Петербурга завершен ремонт Сестрорецкого путепровода. На объекте уложили свыше 3,5 тыс. "квадратов" двухслойного покрытия, сообщили в Смольном. 

Кроме того, заменено 44,2 метра деформационных швов, обновлена гидроизоляция, нанесена новая дорожная разметка. Всего в 2025 году на территории района отремонтируют и приведут к нормативу более 45 километров дорог. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Дворцовом мосту в Петербурге начался финальный этап замены асфальта. 

Фото: пресс-служба Смольного 

