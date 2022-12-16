На Дворцовом мосту в Петербурге начался финальный этап замены асфальта

Петербуржцев ждут новые ограничения на Дворцовом мосту.

С 27 сентября на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге стартует третий этап ремонтных работ, в рамках которого заменят 5,8 тыс. кв. м асфальта. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

В Санкт-Петербурге 27 сентября начался третий этап ремонтных работ на Дворцовом мосту. На этом этапе специалисты займутся обновлением дорожного покрытия на полосах в направлении с центра города на Васильевский остров.

Транспортные потоки перенаправлены на участки, где асфальт уже был заменен. По данным "Мостотреста", в ходе первых двух этапов рабочие демонтировали около 3,9 тыс. кв. м старого покрытия и уложили новое.

Всего в рамках ремонта будет заменено 5,8 тыс. кв. м асфальта. В пресс-службе подчеркнули, что текущий этап станет заключительным в серии работ.

Фото: пресс-служба "Мостотреста".