В Ленинградской области в 2025 году обновят более 200 километров дорог по нацпроекту

В регионе в этом году обновят около 40 дорожных объектов.

В 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Ленинградской области проведут масштабное обновление дорожной сети. Работы затронут более половины районов региона, включая Гатчинский, Ломоносовский, Всеволожский, Кингисеппский, Выборгский, Бокситогорский, Тосненский, Лужский, Приозерский и Сланцевский. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В общей сложности планируется отремонтировать свыше 200 километров региональных автодорог. Среди ключевых объектов – участок трассы Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск протяженностью 21 километр, дорога от Мяглово до Всеволожска, а также 12-километровый отрезок автодороги Анташи – Ропша – Красное Село. Кроме того, будет проведен ремонт дороги, соединяющей федеральную трассу "Скандинавия" с населенным пунктом Поляны.

В регионе в этом году обновят около 40 дорожных объектов. Особое внимание уделят Всеволожскому району, где запланированы работы на более чем 10 участках.

Помимо этого, в 2025 году продолжится ремонт дорог, начатый в прошлом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Среди таких объектов – дорога между населенными пунктами Сосново и Запорожское в Приозерском районе, а также 14-километровый участок в районе Возрождения в Выборгском районе.

Отдельное внимание будет уделено обращениям местных жителей: часть участков включили в план ремонта по их запросам.

Фото: Piter.tv