Депутаты Петербурга могут разрешить использовать маткапитал на капитальный ремонт садового дома

Поправки прошли второе чтение.

Петербургские депутаты планируют расширить возможности использования материнского капитала. Они предлагают разрешить тратить средства на реконструкцию и капитальный ремонт садовых домов. Инициатива прошла второе чтение 27-го августа.

Автором выступила фракция "Единая Россия". Изначально депутаты предлагали разрешить только реконструкцию, но теперь включили в поправки и капитальный ремонт.

Согласно нынешнему законодательству на маткапитал можно построить новый дом, но не ремонтировать. Также его можно направить на улучшение жилищных условий, образование для ребенка, автомобиль отечественного производства, медицинскую реабилитацию, организацию оздоровительного отдыха или санатарно-курортного лечения ребенка.

В будущем семьи в России средствами материнского капитала смогут распорядиться с помощью мобильного приложения.

Фото: Piter.TV