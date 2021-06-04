В России средствами маткапитала можно будет распоряжаться с помощью приложения

Приложение дорабатывается.

Глава Минтруда Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что семьи в России средствами материнского капитала смогут распорядиться с помощью мобильного приложения. Приложение в настоящее время дорабатывается.

"Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение с тем, чтобы средства материнского капитала можно было направлять на любые направления. Наша задача - использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка", - сказал министр.

Антон Котяков подчеркнул, что с 2020 года материнский капитал семьям выплачивается на основании данных ЗАГС, то есть нет необходимости подавать заявления.

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