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Капремонт на Пулковском шоссе продолжается
Сегодня, 12:13
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Капремонт на Пулковском шоссе продолжается

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Проезд по новому боковому проезду от дома 44к1 по Пулковскому шоссе до Порховской улицы уже открыт.

На Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга продолжается капитальный ремонт. Планируется отремонтировать 1,3 километра шоссе и боковые проезды протяженностью по 394 и 864 метра. При этом магистраль в районе железнодорожного путепровода будет расширена до четырех полос, а проезды – до двух, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) 10 сентября. 

Проезд по новому боковому проезду от дома 44к1 по Пулковскому шоссе до Порховской улицы уже открыт. Его ширина – 7 метров. 

Сегодня подрядчик производит устройство бокового проезда от Пулковского шоссе, 40, до Пулковского шоссе, 32А. В связи с этим на участке от дома 44 до дома 36 по Пулковскому шоссе ограничат движение с 5 по 25 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что на путепроводе Александровской Фермы уложили новый асфальт. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

Теги: пулковское шоссе, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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