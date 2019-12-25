Капремонт на Пулковском шоссе продолжается

Проезд по новому боковому проезду от дома 44к1 по Пулковскому шоссе до Порховской улицы уже открыт.

На Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга продолжается капитальный ремонт. Планируется отремонтировать 1,3 километра шоссе и боковые проезды протяженностью по 394 и 864 метра. При этом магистраль в районе железнодорожного путепровода будет расширена до четырех полос, а проезды – до двух, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) 10 сентября.

Проезд по новому боковому проезду от дома 44к1 по Пулковскому шоссе до Порховской улицы уже открыт. Его ширина – 7 метров.

Сегодня подрядчик производит устройство бокового проезда от Пулковского шоссе, 40, до Пулковского шоссе, 32А. В связи с этим на участке от дома 44 до дома 36 по Пулковскому шоссе ограничат движение с 5 по 25 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что на путепроводе Александровской Фермы уложили новый асфальт.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга