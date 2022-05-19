На путепроводе Александровской Фермы уложили новый асфальт

Полностью был обновлен верхний слой асфальта на площади более 10 тыс. "квадратов".

На путепроводе Александровской Фермы в Петербурге заменили покрытие проезжей части. Полностью был обновлен верхний слой асфальта на площади более 10 тыс. "квадратов", также нанесли дорожную разметку, рассказали в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" 6 сентября.

Путепровод находится над путями Октябрьской железной дороги в створе одноименного проспекта.

Он обеспечивает сообщение соседних Фрунзенского и Невского районов Петербурга, а также движение транзитного транспорта к КАД. Вантовая конструкция заменила старый мост, построенный на рубеже XIX-ХХ веков. Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Ранее мы сообщили о том, что завершен ремонт Петровской набережной. Дорожники уложили 18,4 тыс. "квадратов" нового асфальта от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной.

Видео: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"