На Приморском шоссе укладывают новый асфальт

Дорогу ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

На участке трассы "Зеленогорск – Приморск – Выборг от Попово до Выборга" почти уложили новый асфальт, отчитались в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Работы по ремонту дороги на участке начали в середине весны. Специалисты заменили старые водопропускные трубы под трассой, чтобы во время половодья магистраль была сухая.

Дорожники уложили черновой слой покрытия, а затем начали "катать" верхний слой нового асфальта. Отмечается, что в работе используется специальный перегружатель, который перемешивает и подогревает асфальт, привезенный на шоссе с завода.

К концу недели обещают завершить работу с асфальтом.

Напомним, что дублирует федеральную "Скандинавию" и проходит по берегу Финского залива.

Фото: Администрация Ленинградской области