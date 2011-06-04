  1. Главная
На Приморском шоссе обновили 30 километров асфальта
Сегодня, 14:57
Заменено покрытие на более чем 50 остановках, приведены в порядок тротуары, нанесена разметка.

В Петербурге отремонтировали 30-километровый участок Приморского шоссе. От Вокзальной улицы в Солнечном до реки Приветной было уложено порядка 370 тыс. "квадратов" асфальтобетона, рассказали в Смольном 24 сентября. 

Кроме того, заменено покрытие на более чем 50 остановках, приведены в порядок тротуары, нанесена разметка. Работы проводили с 2022 года, в этом году ремонт завершен в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". 

Ранее на Piter.TV: стоянка на 70 автомобилей почти достроена в Старой Ладоге. 

Фото: пресс-служба Смольного 

