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Ремонтировать Невский проспект начнут во второй половине 2025 года
Сегодня, 14:58
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Ремонтировать Невский проспект начнут во второй половине 2025 года

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Также в этом году планируются работы на Светлановском и Московском проспектах.

В Петербурге после середины лета стартует ремонт Невского проспекта. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказали представители городской администрации, пишет "Фонтанка" 17 января. 

Кроме того, в этом году планируются работы на Светлановском и Московском проспектах, а также на проспекте Косыгина. 

Для проведения ремонта на главной улице Северной столицы будет отдельная подготовка, чтобы выполнить его максимально комфортно для горожан. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге согласовали строительство нового корпуса Боткинской больницы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский проспект, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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