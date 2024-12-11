Ремонтировать Невский проспект начнут во второй половине 2025 года

Также в этом году планируются работы на Светлановском и Московском проспектах.

В Петербурге после середины лета стартует ремонт Невского проспекта. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказали представители городской администрации, пишет "Фонтанка" 17 января.

Кроме того, в этом году планируются работы на Светлановском и Московском проспектах, а также на проспекте Косыгина.

Для проведения ремонта на главной улице Северной столицы будет отдельная подготовка, чтобы выполнить его максимально комфортно для горожан.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге согласовали строительство нового корпуса Боткинской больницы.

Фото: Piter.TV