В Петербурге согласовали строительство нового корпуса Боткинской больницы

Строительство нового корпуса инфекционной больницы имени Боткина на Миргородской улице, 3, согласовано, а медико-техническое задание передано в комитет по строительству. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 13 января рассказал главврач больницы Денис Гусев.
Новый корпус будет вмещать 300 коек. Здание разместят внутри существующего комплекса больницы. В нем будут размещать пациентов, пока не завершится ремонт старых корпусов.
В конце 2024 года Госэкспертиза дала положительное заключение на капитальный ремонт отделения реанимации. Также в комитет здравоохранения уже подана заявка на финансирование объекта.
Фото: Piter.tv
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