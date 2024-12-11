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В Петербурге согласовали строительство нового корпуса Боткинской больницы
Сегодня, 16:15
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В Петербурге согласовали строительство нового корпуса Боткинской больницы

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Он расположится на Миргородской улице.

Строительство нового корпуса инфекционной больницы имени Боткина на Миргородской улице, 3, согласовано, а медико-техническое задание передано в комитет по строительству. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 13 января рассказал главврач больницы Денис Гусев.

Новый корпус будет вмещать 300 коек. Здание разместят внутри существующего комплекса больницы. В нем будут размещать пациентов, пока не завершится ремонт старых корпусов.

В конце 2024 года Госэкспертиза дала положительное заключение на капитальный ремонт отделения реанимации. Также в комитет здравоохранения уже подана заявка на финансирование объекта.

Фото: Piter.tv

Теги: боткинская больница, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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