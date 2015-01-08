В Петербурге обновили пять мостов и два транспортных тоннеля

Особое внимание власти уделяют содержанию мостов, являющихся символами города и важными элементами транспортной системы.

В Петербурге завершилась реконструкция пяти мостов и двух дорожных тоннелей сразу в четырех городских округах. Всего на объектах выполнено устройство новой асфальтовой поверхности общей площадью почти 5,5 тысячи квадратных метров, проинформировала пресс-служба администрации города.

Особое внимание власти уделяют содержанию мостов, являющихся символами города и важными элементами транспортной системы. Среди ключевых проектов текущего сезона — капитальный ремонт Обуховского моста через реку Фонтанку в Адмиралтейском районе, являющегося объектом культурного наследия и одним из старейших сооружений Петербурга. Площадь обновленной дороги и тротуаров составила более 2 тысяч квадратных метров, дополнительно выполнена современная разметка.

Другими объектами обновления стали Измайловский мост через Фонтанку, отремонтированный на площади более 800 квадратных метров, а также Витебский мост в Московском районе, где замена асфальтового покрытия произведена на участке площадью 480 квадратных метров.

Завершён ремонт Ново-Каменного моста, связывающего Центральный и Фрунзенский округа, площадь восстановленного покрытия составила 887,4 м². Одновременно выполнены работы по восстановлению дорожной поверхности автомобильного тоннеля рядом с этим мостом, общая площадь замены составила 400,2 м².

Еще одно важное сооружение — Краснооктябрьский мост, связывающий Безымянный остров и набережную Обводного канала, где произведено восстановление дорожного покрытия площадью 301 м².

Кроме того, выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия тоннеля на проспекте Обуховской обороны, где убрано старое полотно площадью 462 м² и установлено современное двухслойное покрытие.

Все ремонтируемые объекты подверглись укладке специальной битумно-полимерной ленты, защищающей конструкцию от деформаций и продлевающей срок эксплуатации покрытий.

В рамках долгосрочной программы реконструкции городской инфраструктуры на 2025 год запланировано обновление около 114 тысяч квадратных метров дорожного полотна на искусственных конструкциях, включающих знаковые разводные мосты — Дворцовый и Благовещенский, а также мосты Аничков, Казанский и Зелёный. Уже завершены реставрация Троицкого моста и Колтушского путепровода. Работы на Благовещенском мосту продолжатся до конца сентября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ремонтируют дороги к спортивным объектам в рамках нацпроекта.

Фото: Правительство Петербурга