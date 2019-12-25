В Петербурге ремонтируют дороги к спортивным объектам в рамках нацпроекта

В целом в 2025 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 600 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети города.

В 2025 году в Санкт-Петербурге продолжается ремонт магистралей, ведущих к спортивным учреждениям, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом рассказали в КРТИ.

Завершены работы на участке Российского проспекта протяженностью более километра. Подрядная организация уложила свыше 40 тысяч квадратных метров двухслойного асфальтобетона и обновила дорожную разметку. Здесь расположен многофункциональный спортивный комплекс и учебно-тренировочная база "Хоккейный город СКА" с залами, кортами и сезонными площадками для разных видов спорта.

Обновлен и участок Светлановского проспекта от Светлановской площади до Тихорецкого проспекта. Здесь также уложено новое двухслойное покрытие и нанесена разметка. Магистраль ведет к спортивной школе "Выборжанин", где работают отделения бейсбола, бокса, кикбоксинга, лапты, полиатлона, софтбола и футбола.

Кроме того, дорожники приступили к ремонту Старо-Петергофского проспекта на отрезке от набережной Фонтанки до Обводного канала. Планируется уложить более 13 тысяч квадратных метров асфальта, заменить люки и нанести термопластиковую разметку. На проспекте расположена спортивная школа олимпийского резерва № 1 Адмиралтейского района с секциями по академической гребле, баскетболу, дзюдо, легкой атлетике, прыжкам на батуте, самбо и футболу.



