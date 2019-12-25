В Центральном районе обновили 4-й Таврический мост

Мост не ремонтировался более 20 лет.

В Петербурге завершился ремонт 4-го Таврического моста. Работы велись с апреля 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мост находится в Таврическом саду, он является объектом культурного наследия. Специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" очистили гранитные и металлические конструкции от грязи и ржавчины, провели расшивку швов между гранитными блоками, покрасили металлические детали. Ремонт не проводился более 20 лет.

Длина моста – 21,6 метра, ширина – 3,7 метра. Переправа была построена в 1793-м году.

На прошлой неделе специалисты завершили первый этап облицовки тоннеля у Гренадерского моста.

Фото: пресс-служба КРТИ