Специалисты завершили первый этап облицовки тоннеля у Гренадерского моста

При строительстве тоннеля облицовка не была предусмотрена.

В Петербурге завершили первый этап работ по облицовке тоннеля Гренадерского моста. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мостовики обновили вид стены, прилегающей к полосам движения в сторону Выборгской набережной. Теперь они займутся облицовкой противоположного тоннеля.

Стены облицуют неперфорированными металлокассетами из оцинкованной стали, цвет останется светло-бежевым, как и раньше. Облицовка не только придаст эстетичный вид, но и дополнительно защитит конструкции.

Работы начались 15 июля, они должны завершиться к 13 сентября.

Также в сентябре завершится реконструкция Лиговского путепровода.

Фото: пресс-служба КРТИ