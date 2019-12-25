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Специалисты завершили первый этап облицовки тоннеля у Гренадерского моста
Сегодня, 12:45
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Специалисты завершили первый этап облицовки тоннеля у Гренадерского моста

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При строительстве тоннеля облицовка не была предусмотрена.

В Петербурге завершили первый этап работ по облицовке тоннеля Гренадерского моста. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мостовики обновили вид стены, прилегающей к полосам движения в сторону Выборгской набережной. Теперь они займутся облицовкой противоположного тоннеля. 

Стены облицуют неперфорированными металлокассетами из оцинкованной стали, цвет останется светло-бежевым, как и раньше. Облицовка не только придаст эстетичный вид, но и дополнительно защитит конструкции.

Работы начались 15 июля, они должны завершиться к 13 сентября. 

Также в сентябре завершится реконструкция Лиговского путепровода.

Фото: пресс-служба КРТИ

Теги: гренадерский мост, облицовка, тоннель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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