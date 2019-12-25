На Молвинском мосту в Петербурге обновили асфальт и разметку

В Петербурге новую дорожную "одежду" получил Молвинский мост. Эта переправа находится в створе Лифляндской улицы и соединяет Адмиралтейский и Кировский районы, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Специалисты заменили верхний слой покрытия на проезжей части, нанесена и свежая дорожная разметка. Отмечается, что по мосту проходит трамвайный маршрут.
Кроме того, в сентябре отремонтировали Красносельский путепровод, Муринский мост и мост через Ижору на Петрозаводском шоссе.
Ранее на Piter.TV: завершен ремонт улицы Демьяна Бедного в Петербурге.
Фото: пресс-служба КРТИ
