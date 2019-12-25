  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Молвинском мосту в Петербурге обновили асфальт и разметку
Сегодня, 14:19
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Молвинском мосту в Петербурге обновили асфальт и разметку

0 0

Отмечается, что по переправе проходит трамвайный маршрут.

В Петербурге новую дорожную "одежду" получил Молвинский мост. Эта переправа находится в створе Лифляндской улицы и соединяет Адмиралтейский и Кировский районы, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

Специалисты заменили верхний слой покрытия на проезжей части, нанесена и свежая дорожная разметка. Отмечается, что по мосту проходит трамвайный маршрут. 

Кроме того, в сентябре отремонтировали Красносельский путепровод, Муринский мост и мост через Ижору на Петрозаводском шоссе.

Ранее на Piter.TV: завершен ремонт улицы Демьяна Бедного в Петербурге. 

Фото: пресс-служба КРТИ 

Теги: молвинский мост, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии