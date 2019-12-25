На Молвинском мосту в Петербурге обновили асфальт и разметку

Отмечается, что по переправе проходит трамвайный маршрут.

В Петербурге новую дорожную "одежду" получил Молвинский мост. Эта переправа находится в створе Лифляндской улицы и соединяет Адмиралтейский и Кировский районы, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты заменили верхний слой покрытия на проезжей части, нанесена и свежая дорожная разметка. Отмечается, что по мосту проходит трамвайный маршрут.

Кроме того, в сентябре отремонтировали Красносельский путепровод, Муринский мост и мост через Ижору на Петрозаводском шоссе.

Фото: пресс-служба КРТИ