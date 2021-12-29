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На проспекте Маршала Блюхера заменят 3 км асфальта
Сегодня, 14:41
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На проспекте Маршала Блюхера заменят 3 км асфальта

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Работы планируют начать летом.

В 2022 году на проспекте Маршала Блюхера пройдет ремонт асфальтобетонного покрытия. Его заменят на участке от Полюстровского до Пискаревского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Подрядчику предстоит отремонтировать 3,5 км магистрали. Общая стоимость работ составит 198 млн рублей. Асфальт заменят не только на проезжей части, но и на тротуарах. Последний раз работы на проспекте Маршала Блюхера велись в 2014 году. 

Ранее Piter.TV писал о том, что на улицах Маршала Казакова и Маршала Захарова обновят асфальтобетонное покрытие.

Фото: Piter.TV

Теги: асфальт, маршала блюхера, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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