На проспекте Маршала Блюхера заменят 3 км асфальта

Работы планируют начать летом.

В 2022 году на проспекте Маршала Блюхера пройдет ремонт асфальтобетонного покрытия. Его заменят на участке от Полюстровского до Пискаревского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Подрядчику предстоит отремонтировать 3,5 км магистрали. Общая стоимость работ составит 198 млн рублей. Асфальт заменят не только на проезжей части, но и на тротуарах. Последний раз работы на проспекте Маршала Блюхера велись в 2014 году.

Ранее Piter.TV писал о том, что на улицах Маршала Казакова и Маршала Захарова обновят асфальтобетонное покрытие.

Фото: Piter.TV