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На улицах Маршала Казакова и Маршала Захарова обновят асфальтобетонное покрытие
Сегодня, 16:55
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На улицах Маршала Казакова и Маршала Захарова обновят асфальтобетонное покрытие

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Водителей предупредили: на магистралях ограничат движение.

На улице Маршала Казакова и Маршала Захарова пройдет ремонт в 2022 году. Асфальтобетонное покрытие там меняли 9-10 лет назад. В общей сложности на работы выделят 628,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонт ограничит движение на Маршала Казакова от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести. А на Маршала Захарова работы затронут всю магистраль. В общей сложности дорожники обновят около 10 км покрытия. Подрядчика определят в марте-апреле. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Киевское шоссе в черте Петербурга отремонтируют в 2022 году. 

Фото: пресс-служба КРТИ

Теги: асфальт, магистраль, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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