На улицах Маршала Казакова и Маршала Захарова обновят асфальтобетонное покрытие

Водителей предупредили: на магистралях ограничат движение.

На улице Маршала Казакова и Маршала Захарова пройдет ремонт в 2022 году. Асфальтобетонное покрытие там меняли 9-10 лет назад. В общей сложности на работы выделят 628,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонт ограничит движение на Маршала Казакова от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести. А на Маршала Захарова работы затронут всю магистраль. В общей сложности дорожники обновят около 10 км покрытия. Подрядчика определят в марте-апреле.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Киевское шоссе в черте Петербурга отремонтируют в 2022 году.

Фото: пресс-служба КРТИ