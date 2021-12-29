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Киевское шоссе в черте Петербурга отремонтируют в 2022 году
Сегодня, 12:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Киевское шоссе в черте Петербурга отремонтируют в 2022 году

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Стоимость работ определена в размере 465,7 млн рублей.

На участке Киевского шоссе от Волхонского шоссе до границы с Ленобластью в районе деревни Дони в 2022 году заменят асфальт. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сроки начала и окончания работ будут определены позднее. Во время ремонта на всем участке длиной почти 9 километров будет ограничено движение. Стоимость работ определена в размере 465,7 млн рублей.

Городская часть Киевского шоссе вместе с участком Пулковского шоссе была реконструирована в 2007-2011 гг. Трассу расширили вдвое, также появился разделительный барьер.

Ранее стало известно, что в этом году в Ленобласти отремонтируют 150 км дорог.

Фото: Piter.tv

Теги: киевское шоссе, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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