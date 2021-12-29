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В этом году в Ленобласти отремонтируют 150 км дорог
Сегодня, 16:14
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В этом году в Ленобласти отремонтируют 150 км дорог

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Благодаря федеральным субсидиям в области должны привести в порядок дополнительно 30 км региональных трасс.

Во вторник, 25 января, глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов сообщил, что в этом году на ремонт региональных трасс потратят 3 млрд рублей. 

Отмечается, что 8 из запланированных адресов сдали досрочно еще в прошлом году. Так, благодаря федеральным субсидиям, должны отремонтировать 30 км трасс. В первую очередь речь идет об участке дороги на Бугры, участка Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска, также приведут в порядок часть магистрали от Сертолово до Агалатово.

Дорожники также рассчитывают начать капремонт Выборгского шоссе, трех мостов на подъезде к Выборгу и большого моста через реку Луга в Кингисеппском районе, а также на дороге Анино – Разбегаево в Ломоносовском районе.

Фото: Дороги Ленобласти / Instagram

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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