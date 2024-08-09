К сентябрю в Петербурге отремонтировали более 3 тыс. лестничных клеток в жилых домах

А за последние 5 лет привели в порядок 30,8 тыс. объектов общей площадью 11,8 млн "квадратов".

В жилых домах в Петербурге продолжается ремонт лестничных клеток. Об этом сообщили в Жилищном комитете города 23 сентября.

В настоящее время отремонтировали свыше 3 тыс. лестничных клеток, что составляет более 50% от плана на текущий год. А за последние 5 лет привели в порядок 30,8 тыс. объектов общей площадью 11,8 млн "квадратов".

Согласно Жилищному законодательству, лестничные клетки являются объектом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и требуют постоянного поддержания в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Это прямое обязательство обслуживающей организации дома. Денис Удод, председатель Жилищного комитета Петербурга

Заявки на ремонт жильцы могут отправить в управляющие компании.

Ранее в Смольном заявили, что им не хватает средств на финансирование капремонта в Петербурге.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга