В Смольном заявили, что им не хватает средств на финансирование капремонта в Петербурге

Тарифы вновь хотят проиндексировать.

Текущие взносы на капитальный ремонт в Северной столице не покрывают реальные затраты на проведение работ. Об этом заявила начальник отдела капитального ремена Жилищного комитета Ирина Шабанова в ходе "нулевых чтений" в Законодательном собрании, пишет РБК.

Как следует из доклада комитета, финансирование краткосрочных планов по капитальному ремонту составляет 38,82 млрд рублей, из которых лишь 5,5 млрд рублей — средства городского бюджета, а остальные 33,3 млрд рублей — средства Фонда капремонта. Однако в 2026 году ожидается сокращение финансирования до 25,7 млрд рублей (на 33,7%), из которых только 3 млрд рублей составят бюджетные средства.

Ведомство запросило дополнительное финансирование на 2026 год в размере 7,5 млрд рублей и намерено проиндексировать тарифы на капитальный ремонт. По словам Шабановой, отставание по срокам реализации региональной программы напрямую связано с недостаточным финансированием.

"Региональная программа, сформированная в 2013 году, не отражает актуальной экономической ситуации с учётом роста цен на материалы и оплату труда. Поэтому увеличилась и общая стоимость работ по капитальному ремонту" Ирина Шабанова

Депутат ЗакСа Ирина Иванова сообщила о многочисленных жалобах жителей домов на проспекте Художников, Лесного проспекта и Кантемировской улицы на перенос сроков капремонта. В Жилкоме подтвердили, что причина переносов — нехватка средств.

Несмотря на финансовые трудности, в Смольном заявляют, что большая часть годового плана капремонта уже выполнена. На завершающих этапах находятся работы по ремонту инженерных систем в 961 доме (62% годового плана). До конца года планируется обновить 1544 коммуникации в 232 домах.

Фото: pixabay.com