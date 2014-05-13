Ремонт дорожного полотна на Ленинском проспекте завершился

Речь идет об участке от проспекта Народного Ополчения до улицы Зины Портновой.

Ремонт дорожного полотна на Ленинском проспекте в Петербурге завершен. Был обновлен участок протяженностью 1,28 километра, рассказали в пресс-службе Смольного.

Речь идет об участке от проспекта Народного Ополчения до улицы Зины Портновой. На нем присутствовали сетка трещин, выбоины и колея.

В ходе работ выполнено фрезерование строго покрытия, произведено устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонной смеси площадью 67,7 тыс. "квадратов". Кроме того, переделали бортовой камень, локально отремонтировали тротуар, заменили колодцы и люки, нанесли дорожную разметку.

Для обеспечения беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями дорожники занизили бордюрные камни, а на пешеходных переходах оборудовали пологие съезды с тротуаров до уровня проезжей части. Пресс-служба Смольного

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Фото: пресс-служба Смольного