Арбитраж обязал провести ремонт комплекса Александровской барачной больницы на Миргородской

Арбитражный суд Петербурга обязал больницу имени Боткина провести реставрационные мероприятия на территории исторического ансамбля "Комплекс Александровской барачной больницы", расположенного на Миргородской улице.

Согласно решению суда, требования Комитета по охране памятников (КГИОП) были удовлетворены. Объект культурного наследия представляет собой вторую площадку больницы, расположенную в исторической части города. Строительство зданий осуществлялось с конца XIX века вплоть до 1970-х годов. Комплекс получил статус вновь выявленного памятника в 2001 году, а согласно договору об охране объектов культурного наследия, работы по поддержанию территории в должном состоянии должны были завершиться ещё в марте 2021-го.

Однако подробностей относительно текущего состояния участка и необходимых мероприятий по его восстановлению материалы судебного разбирательства не содержат. Несмотря на возражения администрации больницы, суд признал отсутствие объективных препятствий для исполнения обязательства.

Таким образом, больнице было предписано установить информационные стенды на всех 11 зданиях, включённых в список объектов культурного наследия, в течение ближайшего года, а также произвести полный ремонт всей территории комплекса в двухлетний срок. Адвокаты учреждения обжаловали решение суда, подав апелляционную жалобу 6 ноября, однако специалисты оценивают шансы на успех подобной жалобы как невысокие.

Скриншот: Яндекс.панорамы