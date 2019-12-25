Проект противоаварийных работ в усадьбе Демидовых подготовят к 2026 году

В ближайшее время после завершения экспертизы проектной документации и утверждения сметных расчётов планируется включить объект в краткосрочный план реализации необходимых ремонтных работ.

Разработка проекта аварийно-восстановительных работ в усадьбе Демидовых, расположенной в переулке Гривцова, запланирована на 2026 год. Городские власти решают, кто именно возьмётся за восстановление строения — администрация города или арендующая компания. Фонд капитального ремонта города проинформировал "Деловой Петербург", что предстоит укрепить фундамент и стены здания, отремонтировать перекрытие арочного прохода, расположенного в зоне нежилых помещений. В ближайшее время после завершения экспертизы проектной документации и утверждения сметных расчётов планируется включить объект в краткосрочный план реализации необходимых ремонтных работ.

Здание усадьбы Демидовых долгие годы находится в аварийном состоянии, вызывая озабоченность общественности и активистов по охране памятников архитектуры. На портале "Наш Санкт-Петербург" регулярно появляются обращения граждан с жалобами на разрушение фасадов исторического сооружения.

Параллельно Комитет имущественных отношений (КИО) рассматривает предложение о капитальном ремонте внутренних помещений общей площадью порядка 3,7 тыс. кв.м. силами основного арендатора здания — акционерного общества "ЭлектроРадиоАвтоматика" ("ЭРА"), с последующим погашением понесённых расходов путём зачёта платежей по аренде. Общая площадь здания составляет почти 14,8 тыс. кв.м.

Специалисты подчёркивают, что подобная практика привлечения арендаторов к финансированию ремонтных работ широко распространена в городе. Если жилой сектор минимален, а основную долю площади занимают коммерческие объекты, расходы на выполнение восстановительных мероприятий нередко возлагаются на арендаторов, утверждает руководитель отделения некоммерческого партнёрства "Жилищный контроль" Аллы Бредец.Она отметила, что подобные обязанности должны заранее оговариваться в договорах аренды, однако бизнес зачастую игнорирует этот пункт при заключении соглашений. Впоследствии необходимость нести многомиллионные затраты на реконструкцию становится неприятным сюрпризом для многих компаний, приводящим либо к досрочному расторжению договоров аренды, либо к долгим юридическим спорам. Подобная ситуация негативно сказывается на сохранении архитектурных объектов культурного наследия, особенно учитывая федеральный охранный статус усадьбы Демидовых.

Ранее мы сообщили о том, что доходный дом на Петроградке, где проживал Шостакович, признали памятником.

Скриншот: Яндекс.панорамы