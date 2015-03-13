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Капитальный ремонт канализации в Красносельском районе обойдется "Водоканалу" в 308 млн рублей
Сегодня, 9:16
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Капитальный ремонт канализации в Красносельском районе обойдется "Водоканалу" в 308 млн рублей

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Победитель конкурса проложит 1,7 тыс. метров труб на участке от проспекта Ветеранов до улицы Чекистов.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ищут подрядчиков для капитального ремонта канализации в Красносельском районе. Реализация контракта выйдет в 308 млн рублей, пишет "Петербургский дневник".

Победитель конкурса проложит 1,7 тыс. метров труб на участке от проспекта Ветеранов до улицы Чекистов. Также в его обязанности войдет благоустройство территории после выполнения работ.

Заявки подрядчики могут оставлять до 14 октября, результаты огласят 22 октября. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Большевиков завершилась реконструкция водовода. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, канализация, красносельский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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