На проспекте Большевиков завершилась реконструкция водовода

Так, повысились надежность и качество услуг водоснабжения для более 170 тыс. петербуржцев.

Реконструкция водовода на проспекте Большевиков в Невском районе завершилась. Общая протяженность проложенных сетей – более 3,2 километров, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Были заменены чугунные и железобетонные трубы, которые неоднократно подвергались ремонту, на трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом диаметром от 700 до 1 тыс. миллиметров. Они служат до 100 лет и устойчивы к коррозии.

Реконструкция проводилась преимущественно открытым способом – в траншеях с укрепленными стенками. Для удобства автомобилистов предприятие старалось выполнять работы без ограничений дорожного движения. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Так, повысились надежность и качество услуг водоснабжения для более 170 тыс. петербуржцев. Благоустройство намерены восстановить до середины октября.

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Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"