На "Садовой" и "Петроградской" отремонтируют эскалаторы

Работы стартуют в апреле.

На станциях метро "Петроградская" и "Садовая" проведут капитальный ремонт эскалаторов. Соответствующее разрешение 12 февраля выдала ГАТИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно разрешению, на станциях разместят временные инженерные коммуникации, оборудование и материалы для ремонта. Работы в вестибюле "Петроградской" пройдут с 1 апреля по 20 сентября, а в вестибюле "Садовой" – с 2 апреля по 29 июня.

Ранее мы писали, что строительство двух новых веток метро в Петербурге опять перенесли.

Фото: Piter.TV