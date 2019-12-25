  1. Главная
Две улицы отремонтированы в Приморском районе Петербурга
Сегодня, 11:25
На отрезке протяженностью порядка 2 километров обновили 40 тыс. "квадратов" покрытия.

В Приморском районе Петербурга отремонтировали Торжковскую улицу и участок Сердобольской улицы. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры 7 октября. 

На отрезке протяженностью порядка 2 километров обновили 40 тыс. "квадратов" покрытия на проезжей части и тротуарах, а также нанесена разметка, восстановлено нарушенное благоустройство. 

Торжковская улица обеспечивает подъезд к набережной Черной речки и важным социальным учреждениям. Улица переходит в Сердобольскую, а она ведет ко станции Ланская и популярным местам отдыха. 

Ранее мы рассказывали о том, что завершен ремонт улицы Демьяна Бедного в Петербурге. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

