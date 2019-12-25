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Валерий Савинов рассказал, когда ожидается ремонт дороги в поселок Яшино
Сегодня, 16:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Валерий Савинов рассказал, когда ожидается ремонт дороги в поселок Яшино

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Глава районной администрации отметил, что муниципалитетом уже получено заключение Госэкспертизы относительно износа данной дороги. 

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, когда ожидается ремонт дороги в поселок Яшино Селезневского сельского поселения. 

Глава районной администрации отметил, что муниципалитетом уже получено заключение Госэкспертизы относительно износа данной дороги. Ремонт дорожного полотна может быть проведен в 2022-2023 годах при наличии финансирования.

Надеюсь, что этот проект также будет реализован в ближайшее время.

Валерий Савинов, глава районной администрации

Также глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал об итогах глобального ремонта дорог в Выборге.

Фото: Piter.tv

Теги: ремонт дорог, яшино
Категории: Выборг, Лента новостей,

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