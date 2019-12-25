Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, когда ожидается ремонт дороги в поселок Яшино Селезневского сельского поселения.
Глава районной администрации отметил, что муниципалитетом уже получено заключение Госэкспертизы относительно износа данной дороги. Ремонт дорожного полотна может быть проведен в 2022-2023 годах при наличии финансирования.
Надеюсь, что этот проект также будет реализован в ближайшее время.
Валерий Савинов, глава районной администрации
Также глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал об итогах глобального ремонта дорог в Выборге.
Фото: Piter.tv
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