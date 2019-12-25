В Выборге отремонтировали 16 автомобильных дорог общей протяженностью 8 километров

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал об итогах глобального ремонта дорог в Выборге.
В этом году в городе отремонтировали 16 дорог общей протяженностью около 8 километров, в их числе:
- ул. Сухова (включая тротуар);
- ул. Рубежная (участок от ул. Приморской до ул. Круговой);
- ул. Майорова (включая тротуар);
- ул. Александровская;
- ул. Петрозаводская;
- ул. Песочная;
- ул. Лесопильная;
- ул. Большая Каменная;
- ул. Промышленная (участок от ул. Весенний Поток до ул. Промышленной, д.2),
- ул. Таммисуо (участок от Смирновского шоссе до разворотного кольца);
- ул. Южный Вал (включая тротуар);
- ул. 2-я Бригадная (включая тротуар);
- Одесский переулок (включая тротуар);
- ул. Продольная (включая тротуар);
- ул. Тенистая;
- ул. Советская (участок от ул. Выборгской до ул. Крепостной).
Отмечу, что дорожные предприятия обязаны в течение 5 лет выполнять гарантийные обязательства. Это сроки, которые контрактами утверждены. И если будут дефекты, мы укажем на это подрядчикам и потребуем их устранить. Конечно, для приемки привлекаются специалисты надзорных ведомств, есть народный контроль. Отремонтированные в этом году дороги инспектируются лично. Где возникают какие-либо вопросы, мы приезжаем либо комиссионно, либо персонально и принимаем необходимые решения для дальнейшей работы.
Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района
Глава районной администрации отметил, что работы, которые проводились в этом году, выполнены на достаточно высоком уровне.
Ранее руководитель проекта "Вело-47" осмотрел сеть велодорожек в Выборге.
Фото: пресс-служба администрации Выборгского района
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