В Выборге отремонтировали 16 автомобильных дорог общей протяженностью 8 километров

Глава районной администрации отметил, что работы, которые проводились в этом году, выполнены на достаточно высоком уровне.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал об итогах глобального ремонта дорог в Выборге.

В этом году в городе отремонтировали 16 дорог общей протяженностью около 8 километров, в их числе:

- ул. Сухова (включая тротуар);

- ул. Рубежная (участок от ул. Приморской до ул. Круговой);

- ул. Майорова (включая тротуар);

- ул. Александровская;

- ул. Петрозаводская;

- ул. Песочная;

- ул. Лесопильная;

- ул. Большая Каменная;

- ул. Промышленная (участок от ул. Весенний Поток до ул. Промышленной, д.2),

- ул. Таммисуо (участок от Смирновского шоссе до разворотного кольца);

- ул. Южный Вал (включая тротуар);

- ул. 2-я Бригадная (включая тротуар);

- Одесский переулок (включая тротуар);

- ул. Продольная (включая тротуар);

- ул. Тенистая;

- ул. Советская (участок от ул. Выборгской до ул. Крепостной).

Отмечу, что дорожные предприятия обязаны в течение 5 лет выполнять гарантийные обязательства. Это сроки, которые контрактами утверждены. И если будут дефекты, мы укажем на это подрядчикам и потребуем их устранить. Конечно, для приемки привлекаются специалисты надзорных ведомств, есть народный контроль. Отремонтированные в этом году дороги инспектируются лично. Где возникают какие-либо вопросы, мы приезжаем либо комиссионно, либо персонально и принимаем необходимые решения для дальнейшей работы. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Глава районной администрации отметил, что работы, которые проводились в этом году, выполнены на достаточно высоком уровне.

Ранее руководитель проекта "Вело-47" осмотрел сеть велодорожек в Выборге.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района