Руководитель проекта "Вело-47" осмотрел сеть велодорожек в Выборге

Увиденным он остался доволен, отметив, что накануне он посетил Гатчину, где ведется такое же строительство.

Областной парламент контролирует ход строительства сети велодорожек в Выборге. По маршруту прошел депутат ЗакСа Ленобласти, руководитель проекта "Вело-47" Александр Русских.

Увиденным он остался доволен, отметив, что накануне он посетил Гатчину, где ведется такое же строительство.

Честно говоря, мне очень понравилось. Сегодня мы прошли по старинным улицам, и видеть, как в европейском стиле выглядят сегодня велосипедные дорожки, это очень приятно. Есть некоторые угловатости, над которыми было бы неплохо поработать, но "дорогу осилит идущий". Александр Русских, депутат ЗакСа, руководитель проекта "Вело-47"

Александр Русских отметил, что шаги по развитию сети велосипедных дорожек способствуют увеличению туристического потока. Это, в свою очередь, приносит пользу экономике района.

Мы, конечно, должны заботиться не только о туристах, но и о наших жителях. Мы видим, что больше и больше жителей занимаются спортом и велосипед является также неотъемлемой частью здорового образа жизни. Александр Русских, депутат ЗакСа, руководитель проекта "Вело-47"

Субсидия областного правительства реализуется в трех районах. Помимо Выборга велодорожки строятся в Гатчинском и Всеволожском районах. В следующем году к проекту подключится Всеволожский район.

Ранее стало известно, что общая протяженность велодорожек в Выборге составит 11 километров.

Видео: МГ "Наш город"