Общая протяженность велодорожек в Выборге составит 11 километров

На все этапы строительства понадобятся 100 миллионов рублей.

На пресс-конференции глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, какая протяженность велодорожек будет в Выборге и в какую стоимость обойдется этот проект.

По словам главы районной администрации, первый этап, который сейчас реализуется, обойдется в 20 миллионов рублей. Общая стоимость всех трех этапов – 100 миллионов рублей.

Можно сказать с уверенностью, что данная стоимость соответствует всем заложенным нормативам. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Общая протяженность велодорожек составит 11 километров. На данный момент выполняется обустройство участка длиной 2,5 километра, который включает в себя Ленинградский проспект, Южный Вал, Крепостную, Крепостной мост.

Я надеюсь, что большинство жителей Выборга, действительно, в дальнейшем стану ездить на велосипедах. Мы будем им за это очень благодарны. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО