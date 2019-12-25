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В Лужском районе дорожники завершили большой ремонт
Сегодня, 10:49
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В Лужском районе дорожники завершили большой ремонт

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Кроме того, укреплены обочины, нанесена разметка, а также установлены новые знаки.

В Лужском районе завершился большой ремонт, рассказали в дорожном комитете Ленобласти 24 декабря. 

Так, обновлено более 10 километров асфальта между Осьмино, Сватково, Липой, далее – в сторону Большого Сабска, ближе к границе с Волосовским районом. Работы состоялись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". 

Кроме того, укреплены обочины, нанесена разметка, а также установлены новые знаки.

Ранее на Piter.TV: надземный пешеходный переход в Колпинском районе готов на 23%. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: лужский район, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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