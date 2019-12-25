Надземный пешеходный переход в Колпинском районе готов на 23%

Переход будет включать два строения, соединенных галереей длиной 23 метра.

В Колпинском районе Петербурга идет строительство надземного пешеходного перехода в рамках проекта реконструкции Петрозаводского шоссе. Уже установлены железобетонные опоры для будущего пролета моста, а также заложены фундаменты для павильонов. Готовность перехода составляет 23%.

Переход будет включать два строения, соединенных галереей длиной 23 метра. Проект учитывает потребности людей с ограниченными возможностями, обеспечивая им комфортное передвижение.

Новый переход станет важным элементом пешеходной инфраструктуры между Вознесенским и Петрозаводским шоссе, обеспечив безопасный проход через железную дорогу. Внешний вид перехода разработан с акцентом на динамику и уникальность дизайна. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

Также стоит упомянуть, что в августе открылись новые путепровод на перекрестке Петрозаводского и Лагерного шоссе, а также обе полосы движения по Петрозаводскому шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в текущем году отремонтировали более 45 км дорог, входящих в опорную сеть РФ.

Фото: КРТИ