В Петербурге в текущем году отремонтировали более 45 км дорог, входящих в опорную сеть РФ

Работы проводились поэтапно, без полного перекрытия движения, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Санкт-Петербурге в 2024 году обновлено свыше 100 км дорожного покрытия, из них более 45 км на участках опорной сети РФ. Об этом рассказали в КРТИ.

Ключевые проекты и их значимость

В Калининском районе завершён ремонт Свердловской набережной на участке от Арсенальной улицы до Пискарёвского проспекта. Уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, установлены новые бордюры, нанесена разметка. Это важная транспортная магистраль, обеспечивающая движение 30 тысяч автомобилей ежедневно.

На Рябовском шоссе, связывающем Петербург с Ленобластью, работы проведены досрочно. Шоссе играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре, а также является частью мемориального маршрута "Дорога жизни".

В Адмиралтейском районе обновлена площадь Труда — один из важнейших узлов в центре города, связывающий исторические достопримечательности.

Ремонт завершён на Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до границы города, а также на улице Салова во Фрунзенском районе. Последний объект является важной магистралью с развитой социальной инфраструктурой, включая станции метро и образовательные учреждения.

Новые технологии и удобство для горожан

Во время работ применяли современные материалы, такие как высокопрочный щебёночно-мастичный асфальтобетон, устойчивый к нагрузкам. Уделено внимание безбарьерной среде: на пешеходных переходах снижены бордюры, обеспечивающие комфорт маломобильным гражданам.

Работы проводились поэтапно, без полного перекрытия движения, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Результаты 2024 года

Благодаря реализации проекта более 100 км дорог приведены в нормативное состояние, что обеспечивает безопасное и комфортное передвижение по городу. Такие меры способствуют повышению качества жизни в Петербурге и укреплению его транспортной инфраструктуры.

Фото: КРТИ