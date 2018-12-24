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Прокуратура потребовала отремонтировать асфальт на набережной реки Фонтанки

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В профильном ведомстве не планировали этого делать в ближайшее время.

Прокуратура через суд требует у комитета по развитию транспортной инфраструктуры отремонтировать дорогу на набережной реки Фонтанки.

Сотрудники ведомства установили, что на участке от Московского проспекта до Гороховой улицы встречаются выбоины, ямы и просадки. При этом участок не включен в Адресную программу и поэтому в ближайшее время ремонтироваться не будет.

Прокуратура направила исковое заявление в суд, чтобы добиться включения участка в Адресную программу. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на набережной реки Фонтанки мотоциклист сбил девушку на велодорожке. 

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: дорожное полотно, набережная фонтанки, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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