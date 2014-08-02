В Петербурге мотоциклист сбил девушку на велодорожке

Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Мотоциклист сбил 17-летнюю девушку на набережной реки Фонтанки в районе Аничкова моста днем 5-го августа. Как узнал Piter.tv, авария произошла на велодорожке, однако пешеход хотела перейти дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП одиннадцатиклассница из Нижнего Новгорода была госпитализирована в больницу №19 им. Раухфуса. По всей видимости, она приехала в Петербург на каникулы, так как учится в школе в другом городе. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

"Сузуки" управлял 29-летний мужчина. За 2021-2022 годы он 9 раз привлекался к административной ответственности и штрафы оплатил еще не в полном объеме.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что девочка-подросток выжила после падения с большой высоты в Приморском районе.

Фото: Telegram / Мегаполис