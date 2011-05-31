Девочка-подросток выжила после падения с большой высоты в Приморском районе

Административный протокол составили в отношении ее родителя.

Девочка 13-14 лет выпала с балкона на шестом этаже на Стародеревенской улице в ночь с 4 на 5 августа. Ребенка оперативно удалось госпитализировать с многочисленными травмами.

Как узнал Piter.tv, по предварительным данным, жительница Москвы находилась в гостях у своего 18-летнего знакомого. В Петербурге подросток проживала у своего отца. По словам мужчины, происшествие произошло по собственной неосторожности. В отношении отца составили административный протокол за недосмотр за несовершеннолетней.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в Городской больнице №2.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пенсионер подозревается в нападении на сына на улице Бурцева.

Фото: Piter.tv