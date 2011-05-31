Девочка-подросток выжила после падения с большой высоты в Приморском районе

Девочка 13-14 лет выпала с балкона на шестом этаже на Стародеревенской улице в ночь с 4 на 5 августа. Ребенка оперативно удалось госпитализировать с многочисленными травмами.
Как узнал Piter.tv, по предварительным данным, жительница Москвы находилась в гостях у своего 18-летнего знакомого. В Петербурге подросток проживала у своего отца. По словам мужчины, происшествие произошло по собственной неосторожности. В отношении отца составили административный протокол за недосмотр за несовершеннолетней.
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в Городской больнице №2.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что пенсионер подозревается в нападении на сына на улице Бурцева.
Фото: Piter.tv
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