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Пенсионер подозревается в нападении на сына на улице Бурцева
Сегодня, 9:13
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Пенсионер подозревается в нападении на сына на улице Бурцева

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Отцу избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Жителя Кировского района госпитализировали в тяжелом состоянии после совместного распития алкоголя со своим отцом. По предварительным данным, как узнал Piter.tv, между родственниками произошла ссора, и отец ударил сына ножом.

Скорая помощь приехала на улицу Бурцева в третьем часу ночи 5-го августа. У 43-летнего пострадавшего было зафиксировано несколько тяжелых ранений. В этот же день полицейские задержали его 73-летнего отца. Ранее пожилой мужчина уже был неоднократно судим, но это было в период с 1967 по 1980 годы. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пенсионера обязали к явке. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина утонул в Верхнем Суздальском озере.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение, ранение, родственники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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