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Прокуратура потребовала отремонтировать участок дороги на Автовской улице
Сегодня, 11:38
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Прокуратура потребовала отремонтировать участок дороги на Автовской улице

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Ведомство внесло представление в адрес главы местной администрации муниципального образования "Автово".

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Внутриквартальный проезд у дома 15к3 по Автовской улице имеет выбоины и просадки, сообщили 18 апреля в надзорном ведомстве. 

Прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации муниципального образования "Автово". Устранение нарушений контролируется.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в этом году отремонтируют 2,3 млн "квадратов" дорог. Обновление дорожного покрытия уже началось на проспекте Косыгина и первом участке Московского проспекта. Скоро стартуют работы на Морском и Владимирском проспектах, Расстанной улице и еще на шести адресах. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: автовская улица, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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