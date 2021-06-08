Прокуратура потребовала отремонтировать участок дороги на Автовской улице

Ведомство внесло представление в адрес главы местной администрации муниципального образования "Автово".

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Внутриквартальный проезд у дома 15к3 по Автовской улице имеет выбоины и просадки, сообщили 18 апреля в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации муниципального образования "Автово". Устранение нарушений контролируется.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в этом году отремонтируют 2,3 млн "квадратов" дорог. Обновление дорожного покрытия уже началось на проспекте Косыгина и первом участке Московского проспекта. Скоро стартуют работы на Морском и Владимирском проспектах, Расстанной улице и еще на шести адресах.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга