В Петербурге в этом году отремонтируют 2,3 млн "квадратов" дорог

Обновление дорожного покрытия уже началось на проспекте Косыгина и первом участке Московского проспекта.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2025 году отремонтируют 2,3 млн "квадратов" дорог. Работы затронут более чем 90 адресов, рассказали в Смольном 10 апреля.

Обновление дорожного покрытия уже началось на проспекте Косыгина и первом участке Московского проспекта. В ближайшее время стартуют работы на Морском и Владимирском проспектах, Расстанной улице и еще на шести адресах. А еще планируется ремонт Невского проспекта: главную магистраль исторического центра обновят от Дворцовой площади до площади Восстания.

Обновление улиц проводим комплексно – с ремонтом тротуаров, обустройством безбарьерной среды для маломобильных граждан. При планировании работ учитывают обращения петербуржцев, а также возможности для "сквозного" ремонта протяженных участков. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Помимо этого, работы затронут участки, которые ведут к станциям метро. Среди них – Звенигородская улица от Загородного проспекта до улицы Марата и Морской проспект.

Ремонтные работы ведут с использованием метода объемно-функционального проектирования смесей и покрытий.

Ранее на Piter.TV: во II квартале 2025 года в Петербурге работы затронут 2,8 тыс. объектов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)