Во II квартале 2025 года в Петербурге работы затронут 2,8 тыс. объектов

Многим проектам добавили координационные условия.

В Петербурге подготовили план работ на II квартал 2025 года. Об этом 2 апреля рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Многим проектам добавили координационные условия в связи с проведением различных форумов, "Алых парусов", празднованием Дня Военно-Морского флота. Инспекция скоординировала 2,8 тыс. объектов. В частности, при ремонте Московского проспекта необходимо приостановить работы на 12 дней. А ремонт Троицкого моста хотят завершить до Петербургского международного экономического форума.

Координационные условия позволяют соблюсти баланс между комфортом жизни в Петербурге и проведением в короткий агротехнический период необходимых для сохранения и развития города работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге полностью вымоют свыше 4,8 тыс. нежилых домов.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга