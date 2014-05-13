Ремонт дороги Мяглово – Кузьминка проходит в Ленобласти

Благодаря ремонту улучшится доступность крупных СНТ "Черная Речка", "Красный Октябрь", "Заря", "Нива" и "Эскалатор".

В Ленинградской области планируют отремонтировать дорогу, соединяющую Мяглово и деревню Кузьминка, которая ведет к шести крупным садоводческим массивам. Работы будут проведены в рамках совместной программы Петербурга и Ленобласти по ремонту подъездных дорог к СНТ.

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила, что подрядчик должен отремонтировать участок дороги длиной около 11 км. Здесь будет уложен новый асфальт, укреплены обочины и нанесена разметка.

Благодаря ремонту улучшится доступность крупных СНТ "Черная Речка", "Красный Октябрь", "Заря", "Нива" и "Эскалатор". Отмечается, что дорога Мяглово – Кузьминки станет 17-й по счету "дачной" дорогой, которую отремонтируют по совместной программе области и города в этом году.

Напомним, что соглашение между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом о ремонте подъездных дорог к садоводствам было подписано в конце 2022 года губернатором Ленинградской области и губернатором Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть продолжает помогать обманутым дольщикам.

Фото: Правительство Ленобласти