Ленобласть продолжает помогать обманутым дольщикам

За последние полгода около шести тыс. семей получили выплаты или ключи от квартир.

Лидерство среди регионов России по количеству компенсаций, выплаченных дольщикам с начала 2024 года, заняла Ленинградская область. Информацию о решении проблемы предоставил вице-премьер Марат Хуснуллин и Строительный блок региональной администрации

Около 10,6 тыс. человек по всей стране получили выплаты. Среди лидеров оказались Ленинградская и Ульяновская области, Ставропольский и Красноярский край, а также Московская область.

Правительство Ленобласти использует все доступные ресурсы для помощи обманутым дольщикам. Их количество в регионе сократилось с 20 до 2,4 тыс. человек. За последние полгода около шести тыс. семей получили выплаты или ключи от квартир. В настоящее время завершается строительство трех жилых комплексов с обманутыми дольщиками: "Рябиновый сад", "Тридевяткино Царство" и "Десяткино 2.0".

Ранее мы сообщили о том, что более 1 тыс. семей очередников в Петербурге получили новые квартиры с начала года.

Фото: Стройблок Ленобласти