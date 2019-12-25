Более 1 тыс. семей очередников в Петербурге получили новые квартиры с начала года

Новые квартиры расположены в недавно построенных многоквартирных домах в Красногвардейском, Приморском и Пушкинском районах города, а также в освобождаемом жилом фонде.

С начала текущего года в Петербурге более 1 тыс. семей очередников получили новые квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Новые квартиры расположены в недавно построенных многоквартирных домах в Красногвардейском, Приморском и Пушкинском районах города, а также в освобождаемом жилом фонде.

Среди новосёлов оказались 146 многодетных семей, 50 семей с детьми-инвалидами, 245 семей ветеранов боевых действий, члены семей ветеранов боевых действий, 6 ветеранов Великой Отечественной войны, 128 семей с детьми-инвалидами, 102 семьи граждан общей очереди, 298 детей-сирот и 55 семей граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья в связи с заболеванием или в связи с переселением из аварийного жилья.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выросло число желающих стать рабочими.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)