В Петербурге выросло число желающих стать рабочими

Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах России, включая северо-западный федеральный округ.

В Петербурге количество людей, заинтересованных в рабочих профессиях, увеличилось на 17%, как сообщили изданию hh.ru.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах России, включая северо-западный федеральный округ. В сравнении с летом 2023 года, спрос на рабочие специальности увеличился на 39% по всей стране и на 26% в регионах СЗФО.

В Петербурге число резюме от кандидатов на должности рабочих, как квалифицированных, так и не квалифицированных, возросло на 17%. При этом спрос со стороны работодателей по-прежнему превышает предложение (+23% новых рабочих мест).

Ранее петербуржцам рассказали, в каких сферах легче построить карьеру.

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