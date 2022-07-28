В течение двух лет в Петербурге пройдет ремонт дорог за 14,4 млрд рублей

Заказчиком ремонта выступает ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

В Петербурге объявили о четырех конкурсах на выбор подрядчиков для выполнения ремонта дорог, имеющих региональное значение. На каждую из работ выделено по 3,6 миллиарда рублей. Информация о тендерах размещена на сайте комитета по государственному заказу города.

Заказчиком ремонта выступает ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Исполнителям поручено восстановление дорожного покрытия в южных (четвертый и пятый этапы) и северных (первый и второй этапы) административных округах.

Согласно проекту контракта, работы по второму и четвертому этапам должны быть завершены до 17 ноября 2025 года, тогда как для остальных срок выполнения установлен до 17 ноября 2026 года. Всего в рамках проекта планируется ремонтировать участки на 3814 адресах.

Ранее мы сообщили о том, что в ФАС после внеплановой проверки аннулировали итоги конкурса по строительству Дальневосточной развязки Большого Смоленского моста.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)