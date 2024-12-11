Санкт-Петербург обновил дорожную инфраструктуру на ключевых туристических маршрутах

Были обновлены десятки километров дорог, ведущих к популярным туристическим объектам.

За четыре года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Санкт-Петербурге значительно преобразилась дорожная инфраструктура. Были обновлены десятки километров дорог, ведущих к популярным туристическим объектам.

В 2022 году завершился ремонт улицы Большая Зеленина, одной из старейших в городе. Улица, которой более 300 лет, ведет к Крестовскому острову, излюбленному месту отдыха петербуржцев и гостей города. На ней расположено множество памятников архитектуры: доходный дом А. С. Каценельсона, дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества и другие исторические здания.

В Кронштадте обновили проезжую часть на проспекте Ленина, вдоль которого находятся важные архитектурные объекты, такие как Гостиный двор, Собор Владимирской иконы Божией Матери, а также Андреевский сад и сквер Подводников.

В 2023 году были введены в эксплуатацию дороги, ведущие к историко-культурным объектам. Среди них Петроградская набережная, где расположены легендарный крейсер "Аврора" и Сампсониевский мост, а также Приморский проспект — главная магистраль северной части города. Приморский проспект ведет к Елагину острову и другим знаковым местам.

Впечатление от любой поездки во многом зависит от качества дороги. Санкт-Петербург – город российского гостеприимства, один из самых популярных среди туристов всего мира. Внутренний туризм дает стимул развитию регионов страны, играет важную социальную роль в повышение качества жизни россиян в целом Разумеется, уделяется особое внимание состоянию улично-дорожной сети вблизи достопримечательностей. Евгений Варов, врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)

В Пушкинском районе завершился ремонт Кадетского бульвара — самой широкой магистрали в Пушкине, связанной с воинской историей города. На бульваре находятся Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова, Екатерининский парк и другие важные объекты.

В 2024 году завершился национальный проект "Безопасные качественные дороги", однако основные мероприятия продолжатся в рамках нового нацпроекта — "Инфраструктура для жизни".

Инновации в ремонте дорог: опыт Санкт-Петербурга в 2024 году.

Фото: КРТИ