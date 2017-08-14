В 2025 году в Петербурге отремонтируют 90 дорожных объектов

А до 2030 года восстановят более 700 километров дорог регионального значения.

В Петербурге в этом году запланирован ремонт 90 дорожных объектов, а до 2030 года восстановят более 700 километров дорог регионального значения, заявил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.

В соответствии с указом президента, до 2030 года не менее 60% региональных дорог должны находиться в нормативном состоянии. По итогам 2024 года в Петербурге этот показатель уже был выше норматива – 71%. С этого года плановый ремонт дорожной сети мы продолжаем в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и запланировали модернизировать порядка 90 объектов. Александр Беглов, губернатор Петербурга

К настоящему моменту отремонтированы Московский проспект и улица Савушкина, с опережением сроков завершается ремонт Невского проспекта. Помимо этого, ведутся работы на улице Бабушкина и Каменноостровском проспекте.

Фото: Piter.TV