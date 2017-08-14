  1. Главная
В 2025 году в Петербурге отремонтируют 90 дорожных объектов
Сегодня, 16:54
А до 2030 года восстановят более 700 километров дорог регионального значения.

В Петербурге в этом году запланирован ремонт 90 дорожных объектов, а до 2030 года восстановят более 700 километров дорог регионального значения, заявил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего совещания с членами городского правительства. 

В соответствии с указом президента, до 2030 года не менее 60% региональных дорог должны находиться в нормативном состоянии. По итогам 2024 года в Петербурге этот показатель уже был выше норматива – 71%. С этого года плановый ремонт дорожной сети мы продолжаем в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и запланировали модернизировать порядка 90 объектов. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

К настоящему моменту отремонтированы Московский проспект и улица Савушкина, с опережением сроков завершается ремонт Невского проспекта. Помимо этого, ведутся работы на улице Бабушкина и Каменноостровском проспекте. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Российском проспекте заменили более 1 километра асфальта. 

Фото: Piter.TV 

